Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının 26-27 Nisan, rövanş maçlarının ise 16-17 Mayıs'ta oynanacağı belirtildi. Yarı finalde Fenerbahçe ile Medipol Başakşahir, Atiker Konyaspor ile ise Kasımpaşa mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maç programı şöyle:

1. Maçlar

26 Nisan Çarşamba 20.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

27 Nisan Perşembe

20.45 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor

2. Maçlar

16 Mayıs Salı

20.45 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa

17 Mayıs Çarşamba

20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

(İHA)

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