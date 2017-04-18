Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final Programı Açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçlarının programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının 26-27 Nisan, rövanş maçlarının ise 16-17 Mayıs'ta oynanacağı belirtildi. Yarı finalde Fenerbahçe ile Medipol Başakşahir, Atiker Konyaspor ile ise Kasımpaşa mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maç programı şöyle:
1. Maçlar
26 Nisan Çarşamba 20.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
27 Nisan Perşembe
20.45 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
2. Maçlar
16 Mayıs Salı
20.45 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa
17 Mayıs Çarşamba
20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
(İHA)