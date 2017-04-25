Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final Heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları Medipol Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak.



Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde ilk maçların heyecanı yarın ve 27 Nisan Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacakken, Kasımpaşa sahasında Atiker Konyaspor ile mücadele edecek.



Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmalarında program şu şekilde:



26 NİSAN ÇARŞAMBA



20.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe



27 NİSAN PERŞEMBE



20.45 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor



(İHA)