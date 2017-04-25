Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final Heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final maçları Medipol Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları Medipol Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde ilk maçların heyecanı yarın ve 27 Nisan Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacakken, Kasımpaşa sahasında Atiker Konyaspor ile mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmalarında program şu şekilde:
26 Nisan Çarşamba
20.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
27 Nisan Perşembe
20.45 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor - İSTANBUL
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