Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Menemenspor'u 6-0 Mağlup Etti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe ile Menemen Belediyespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 6-0'lık skorla kazandı.

FERNANDAO KENDİNİ AŞTI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37, 67 ve 78. dakikalarda Jose Fernandao, 41. dakikada Martin Skrtel, 69. dakikada Samed Karakoç ve 84. dakikada Miroslav Stoch attı.

PUANINI 7'YE YÜKSELTTİ

Fenerbahçe, bu sonuçla 4. maçında 2. galibiyetini elde etti ve puanını 7'ye yükseltti. Menemen Belediyespor ise 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe, kupadaki bir sonraki maçında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Menemen Belediyespor ise Amed Sportif'e konuk olacak.