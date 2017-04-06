Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe - Kayserispor Maçının Ardından

- Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalıçın'ın açıklamaları Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe - Kayserispor Maçının Ardından

- Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalıçın'ın açıklamaları
Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

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