Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe - Kayserispor Maçının Ardından
- Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalıçın'ın açıklamaları Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
- Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalıçın'ın açıklamaları
Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
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