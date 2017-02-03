Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi Sürpriz İddaa Oranları

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Pazar günü saat 20: 30'da Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasının iddaa oranları açıklandı.



Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi iddaa oranları



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü saat 20: 30'da oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı.



Buna göre; Ev sahibi Beşiktaş 1,80'lik oranıyla favori gösterilirken, Fenerbahçe'nin oranı ise 3,00 olarak belirlendi. Beraberliğin oranı 3,20. İddaa'da TEK maç olarak oynanabilecek olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 2,5 alt oranı 1,70; 2,5 üst oranı 1,65 olarak belirlendi.



Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?



Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 5 Şubat Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak. Saat 20: 30'da başlayacak olan Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.



Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kaç seyirci olacak?



Fanatik'te yer alan habere göre; 130 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan dev karşılaşmanın biletlerinin büyük ölçüde satıldığı öğrenilirken maç saatine kadar yaklaşık 10 bin biletin tamamının tükenmesi bekleniyor.



Tek maç üzerinden oynanacak olması sebebiyle erken final özelliği taşıyan karşılaşmada 30 bin kombineli taraftar da tribünde olacak. Zorlu karşılaşmada yaklaşık 2 bin kişilik deplasman tribünü dışında 40 bin Beşiktaşlı futbolsever, takımlarını desteklemek için Vodafone Arena tribünlerini dolduracak.