Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor’u 3-2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Adem'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Koita'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kaya'da kaldı.

82. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov'un ortasında arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün kafa vuruşunda kaleci Kaya'dan dönen topu Pavelka tamamladı. 1-2

85. dakikada sağ kanatta topla buluşan Castro'nun ortasında arka direkte topla buluşan Adem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

86. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Eduok'un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Olguncan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Veysel xx, Titi xx, Veigneau xx, Sadiku xx (Guanca dk. 70 x), Pavelka xx, Turgut Doğan xx (Batuhan dk. 78 x), Castro xxx, Adem xxx, Koita xx (Eduok dk. 56 xxx)

Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Abdullah Durak

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Atiker Konyaspor: Kaya xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Vukovic xx, Douglas xx, Volkan xx (Fofana dk. 90+1 ?), Ali Çamdalı xx, Ömer Ali xx (Hora dk. 78 x), Hadziahmetovic xxx, Milosevic xx, Bajic xx (Meha dk. 83 ?)

Yedekler: Abdulaziz, Selim, Jonsson, Mbamba

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Hadziahmetovic (dk. 17), Bajic (dk. 45) (Atiker Konyaspor), Pavelka (dk. 82), Adem (dk. 85), Eduok (dk. 86) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Adem Büyük (dk. 88) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Turgut Doğan, Veysel, Adem, Titi, Veigneau (Kasımpaşa) Ali Turan, Bajic, Kaya, Douglas (Atiker Konyaspor) - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Serkan Olguncan, Abdullah Durak, Türkiye Kupası, Tayyip Erdoğan, Ziraat Kupası
sponsored ads