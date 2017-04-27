Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Kasımpaşa, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Kasımpaşa, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Hadziahmetovic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov'un bekletmeden yaptığı ortada arka direkte bulunan Turgut Doğan meşin yuvarlağa dokunamadı.
45. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Skubic'in çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Olguncan xx, Osman Gökhan Bilir xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Titi xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Turgut Doğan x, Castro xx, Adem x, Koita x
Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Abdullah Durak, Eduok, Guanca, Batuhan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Atiker Konyaspor: Kaya xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Vukovic xx, Douglas xx, Volkan xx, Ali Çamdalı xx, Ömer Ali xx, Hadziahmetovic xx, Milosevic xx, Bajic xxx
Yedekler: Abdulaziz, Selim, Jonsson, Mbamba, Fofana, Meha, Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Hadziahmetovic (dk. 17), Bajic (dk. 45) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Turgut Doğan, Veysel, Adem (Kasımpaşa), Ali Turan, Vukovic (Atiker Konyaspor) - İSTANBUL