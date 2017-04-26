Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’yi konuk etti.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu 90 dakika 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Medipol Başakşehir savunmasını hazırlıksız yakalayan Fenerbahçe, sağ kanattan Şener'le bindirdi. Bu futbolcunun ortasında Robin van Persie, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2
66. dakikada Aatif sol kanattan ceza sahası önüne kat etti ve şutunu çıkardı, savunmadan dönen top Lens'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunma gole izin vermedi.
81. dakikada Mehmet Topal, Aatif'tan aldığı pasla ceza sahasına doğru hareketlenip uzaktan sert vurdu, kaleci Faruk topu kornere gönderdi.
81. dakikada Lens'in soldan kullandığı korner atışında top direkt kaleye gitti. Kaleci Faruk son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak gol olmasına izin vermedi.
84. dakikada kazanılan Serbest vuruşta Salih Uçan bekletmeden savunma arkasına sarkan Sow'u gördü. Bu futbolcu ceza sahası içine girer girmez vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.
88. dakikada Visca uzaktan sert vurdu, top kaleci Volkan'dan döndü. Caiçara pozisyonu tamamlamak istedi ancak Volkan yine başarılıydı.
90. dakikada gelişen atakta sağdan Cengiz ortaladı, Fenerbahçe savunması topa ayak koydu. Visca önünde kalan topa gelişine vurdu ancak az farkla auta gönderdi.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan x, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay x
Medipol Başakşehir: Faruk x, Caiçara xx, Epureanu xx, Attamah xx, Eren x, Mahmut x (Holmen dk. 34 xx), Emre xx, Visca xxx, Cengiz xxx, Mustafa xx (Mehmet dk. 75 x), Adebayor x (Mossoro dk. 68 xx)
Yedekler: Ahmet Said, Napoleoni, Uğur, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Kjaer x (Neustadter dk. 23), Skrtel xx, İsmail x, Mehmet Topal xx, Josef x, Ozan xx (Salih dk. 74 x), Lens xx, Aatif xx, Van Persie xx (Sow dk. 74 x)
Yedekler: Fabiano, Hasan Ali, Alper, Karavayev
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Goller: Cengiz (dk. 7 ve 11) (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (dk. 12), Robin van Persie (dk. 61) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Mustafa, Cengiz, Adebayor, Emre, Mossoro (Medipol Başakşehir), Lens, Skrtel, İsmail (Fenerbahçe) - İSTANBUL