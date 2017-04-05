Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe, Kayserispor’u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar(İlk yarı)
8. dakikada yapılan ortada Şener topu uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Traore, ceza sahasına girer girmez sert vurdu fakat kaleci Volkan gole izin vermedi.
18. dakikada Kayserispor savunmasının kaptırdığı top, Moussa Sow'un önünde kaldı. Golcü futbolcu ceza sahası dışından sert vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.
31. dakikada topla hareketlenen Aatif, ceza sahası içindeki Josef de Souza ile verkaç yapıp savunma arkasına sarktı ve plase bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0
34. dakikada Jeremain Lens'in sağdan kullandığı korner atışında çok iyi yükselen Josef de Souza kafayı vurdu ve farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 2-0
Stat: Ülker Stadyumu
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, İsmail Köybaşı xx, Mehmet Topal xxx, Josef de Souza xxx, Alper xx, Lens xxx, Aatif xxx, Sow xx
Yedekler: Fabiano, Ozan, Karavaev, Volkan Şen, Van der Wiel, Emenike, Neustadter
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Kayserispor: Ahamada x, Douglao x, Levent xx, Hakan x, Kana-Biyik x, Rotman xx, Samba Sow x, Traore xx, N'Guemo x, Umut x, Welliton x
Yedekler: Muammer, Mabiala, Efe, Deniz, Lawal, Güray, Varela
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Aatif (dk. 31), Josef de Souza (dk. 34) (Fenerbahçe) - İSTANBUL