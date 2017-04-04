Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisar Belediyespor’u 2-0 mağlup ederek, yarı finale çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek, yarı finale çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Soner'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Sissoko'nun kafa vuruşunda kaleye giden topu son anda kaleci Ufuk, direğin üstünden kornere tokatladı.
54.dakikada Medipol Başakşehir'in kontratağında topu önüne alarak ceza sahası içerisine giren Visca'nın kaleci Lukac'ı da geçtikten sonra şut atacağı sırada son anda araya giren Akhisar Belediyespor savunmasında Orhan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
69. dakikada Medipol Başakşehir'in kontratağında kaleci ile karşı karşıya kalen Adebayor'a penaltı noktası yakınlarında arkadan ayak koyan Caner, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
89. dakikada Vaz Te'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
90+4. dakikada sağ kanattan Visca'nın yerden pasında ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda topla buluşan Mehmet'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Osman Gökhan Bilir xx
Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Orhan xx, Tolga x (Lopes dk. 57 xx), Caner x, Samardzic x (Soner dk. 46 xx), Alper xx, Kofi Adu x (Vaz Te dk. 46 xx), Sissoko xx, Onur xx, Muğdat xx, Larsson x
Yedekler: Fatih, Mustafa, Olcan, Bokila
Teknik Direktör: Okan Buruk
Medipol Başakşehir: Ufuk xx, Attamah xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Alparslan xx, Cengiz xx, Visca xx, Emre xx (Hakan dk. 86 xx), Mahmut xx, Mustafa xx (Mossoro dk. 67 xx), Adebayor xxx (Mehmet dk. 72 xxx)
Yedekler: Faruk, Eren, Napoleoni, Uğur
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Adebayor (dk. 23), Mehmet (dk. 90+4) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Mustafa (Medipol Başakşehir), Alper (Akhisar Belediyespor) - MANİSA