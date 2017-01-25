Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele İstanbul ekibinin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar



20. dakikada Guanca'nın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Adem'in kafa vuruşunda kaleci Eray topa hakim oldu.



33. dakikada Eduok'un ortasında ceza sahası içinde Otigba'nın vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1



45. dakikada Eduok'un ceza yayı önünden şutunda top yandan az farkla auta çıktı.



52. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Guanca, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2



55. dakikada Saadane'nin ceza sahası içerisinde elle oynaması üzerine maçın hakemi Bilgiç penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Tarouco topu filelere gönderdi. 0-3



66. dakikada Oğulcan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Edomwonyi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3



67. dakikada Fink'in ortasında ceza sahası içinde Oğulcan, topu filelere yolladı. 2-3



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Kutluhan Bilgiç xxx, Samet Çavuş xxx, Ahmet Şimşek xxx



Çaykur Rizespor: Muhammet x, Atiyah xx, Robin xx (Süleyman dk. 73 ?, Mehmet dk. 79 ?), Petrucci xx, Saadane xx, Oğuz xx, Fink xx, Oğulcan xx, Edomwonyi xx, Furkan xx, Orhan xx (Tuszynski dk. 56 xx)



Yedekler: Gökhan, Oboabona, Berat, Sinan



Teknik Direktör: Hikmet Karaman



Kasımpaşa: Eray xx, Otigba xx, Bozhikov xx, Torouco xxx, Abdullah xx, Pereria xx (Ahmed dk. 58 xx), Adem xx (Shala dk. 58 xx) Eduok xx, Turgut xxx, Guanca xxx (Hasan dk. 79 ?), Onur xxx



Yedekler: Kadem, Arda, Ali, Hakan



Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Goller: Otigba (dk. 33) Guanca (dk. 52), Tarouco (dk. 55 pen.) (Kasımpaşa), Edomwonyi (dk. 66) Oğulcan, (dk. 67) (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Ali Faez, Petrucci, Fink (Çaykur Rizespor) Adem, Otigba (Kasımpaşa) - RİZE