Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan son karşılaşmada Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti. Grubu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bir sonraki turda D Grubu'nun lideri Beşiktaş ile eşleşti. İki ekibin mücadelesi 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da oynanacak.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



64. dakikada kazanılan serbest vuruşu Amed Sportif'ten Deniz Naki kullandı. Direkt kaleye gönderdiği topu, Fabiano güçlükle kornere çeldi.



72. dakikada Deniz Naki, sol kanatta topla buluştu. İçeriye kat eden Deniz Naki, ceza sahasına girmeden şutunu çıkardı, top kaleci Fabiano'da kaldı.



76. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top Şahin'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla auta çıktı.



88. dakikada İsmail Köybaşı soldan ceza sahası içine gönderdi. Arka direkte bomboş pozisyondaki Karavayev, oldukça kötü bir vuruş yaparak topu üstten dışarı gönderdi.



Stat: Ülker



Hakemler: Özgüç Türkalp xxx, Erdinç Sezertam xx, Osman Karakaş xx



Fenerbahçe: Fabiano xx, Savaş xx, İsmail x, Kadir Kaan xx, Yiğithan xxx (Neustadter dk. 71 x), Karavayev x, Samed xxx, Salih xxx (Erdi dk. 60 x), Caner xxx, Stoch x, Van Persie xxx (Fernandao dk. 60 x)



Yedekler: Ertuğrul



Teknik Direktör: Dick Advocaat



Amed Sportif Faaliyetler: Kazım xx, Ercüment xx, Erhan x, Şevket x, Şahin x, Bartu x (Okan dk. 46 xx), Hakan xx, Yusuf xx (Tekin dk. 73 x), Berat x (Mansur dk. 46 xx), Deniz xxx, Bertuğ xx



Yedekler: Serkan, Kamil, Oğuz, Emre Tekin



Teknik Direktör: Taner Taşkın



Goller: Salih (dk. 8), Van Persie (dk. 10 ve dk. 44 pen. ) (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Yiğithan (Fenerbahçe), Mansur, Ercüment, Erhan (Amed Sportif) - İSTANBUL