Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında Osmanlıspor, sahasında Kırklarelispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Osmanlıspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada sol kanattan Pinto'nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Regattin'in şutunda rakip oyuncuya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada ceza sahası Umar'ın sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.
30. dakikada sağ kanattan Vrsajevic'in ortasında ceza sahası içinde uygun durumda Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
45. dakikada Umar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rusescu, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Osmanlı
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Kamil Çetin xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Aykut Demir x, Mehmet Güven xx, Pinto xx, Regattin xx, Rusescu xx, Aminu Umar xx, Musa Çağıran xx, Koulossa xx, Numan Çürüksu xx
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Szukala, Vaclav Prochazka, Sinan Kurt, Delarge, Muhammed Bayır, Adam Maher
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Kırklarelispor: Meriç Bayram xx, Saffet Gurur Yazar xx, Soner Birinci xx, Muhammet Uğur Kalço xx, Enis Çeliksu xx, Ahmet Baykal xx, Barış Bakır xx, Celal Aras xx, Özkan Toprak xx, Nazif Şener xx, Ahmet Devret xx
Yedekler: Polat Keser, Davut Babur, Mustafa Soytaş, Osman Torun, Oğuzhan Erdoğan, Sedat Debreli, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Ekrem Al
Goller: Regattin (dk. 12), Rusescu (dk. 45) (Osmanlıspor) - ANKARA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında Osmanlıspor, sahasında Kırklarelispor’u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında Osmanlıspor, sahasında Kırklarelispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Osmanlıspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.