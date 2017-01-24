Ziraat Türkiye Kupası E Grubu mücadelesinde lider Tuzlaspor, sahasında Elazığspor'la 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar



22. dakikada Elazığspor ceza sahası önünde Ozan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.



39. dakikada orta sahadan atılan ara pasına çok iyi hareketlenen Melik'in ceza sahası içine girer girmez şutunda kaleci Ahmet Sabri, gole izin vermedi.



40. dakikada Melik'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Furkan'ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.



52. dakikada Tuzlaspor savunmasının hatasında topla buluşan Berk'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



63. dakikada Sağ çizgiden gelen ortada Doğan'ın vuruşunda kaleciyi geçen topu çizgiden Adem çıkardı. Topla buluşan Melik düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.



73. dakikada gelişen Elazığspor atağında topla buluşan Timur, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Tuzla Belediye



Hakemler: Gürel Uzuner xx, Emin Yıldırım xxx, Önder Yılmaz xxx



Tuzlaspor: Murat xx, Ferhat xxx, Bülent ? (Birkan dk. 8 xxx), Anıl xxx, İbrahim xx, Muharrem xxx, Tuncay xxx, Melik xxx, Tolunay xx (Kıvanç dk. 79 x), Şahin xx (Doğan dk. 57 xx), Ozan xx



Yedekler: Muhammed, Orkun, Sadık, Oğuz



Teknik Direktör: Aydın Kaldırım



Elazığspor: Ahmet Sabri xxx, Ozan xx, Adem xxx, Binya xx, Onur Alsu x, Berk x, Mesut xx, Timur xxx, Yunus x (Çağrı dk. 44 xx), Youssef xx, Chehoudi xx



Yedekler: Çağlar, Onur Güney, Murat, Cajic, Hakan, Tom



Teknik Direktör: Bayram Bektaş



Goller: Melik (dk. 63) (Tuzlaspor), Timur (dk. 73) (Elazığspor)



Sarı kart: Youssef (Elazığspor) - İSTANBUL