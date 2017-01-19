Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



18. dakikada Kerem'in sol kanattan ortasında penaltı üzerinde topla buluşan Özer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.



20. dakikada Gökhan'ın ara pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Beck'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



33. dakikada Tolgay'ın pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Quaresma'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz'in üzerinden ağlara gitti. 2-0



44. dakikada Quaresma'nın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer'in kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.



44. dakikada Ömer'in ceza sahası içinde rakibini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mustafa Sönmez xx, Soner Maraş xx



Beşiktaş: Utku xx, Beck xx, Rholdolfo xx, Mitrovic xx, Atınç xx, Gökhan İnler xx, Veli xx, Aras xx, Quaresma xx, Tolgay xx, Ömer xx



Yedekler: Hüseyin, Fatih, Sedat, Muhammed, Necip



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Darıca Gençlerbirliği: Gökhan x (Deniz dk. 29 x), Hayrullah xx, Yusuf xx, Cem xx, Kerem xx, Sinan xx, Metehan xx, Murat xx, Cafercan xx, Alperen xx



Yedekler: Alper, Selçuk, Aziz, Doğancan, Abuzer, Gökhan



Teknik Direktör: Sadullah Zehir



Goller: Beck (dk. 20), Quaresma (dk. 33) (Beşiktaş) - İSTANBUL