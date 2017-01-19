Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta maçında Gaziantepspor, sahasında ağırladığı Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ederek gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.



Maçtan Dakikalar



5. dakikada Orkan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleciden dönen topu Kolar yakın mesafeden ağlara gönderdi. 1-0



14. dakikada Rusescu'nun ceza sahası içerisine girmeden yaptığı vuruşu kaleci Erten kurtardı.



43. dakikada Osmanlıspor defansının arkasına atılan uzun pasta sağ çaprazdan Kolar'ın şutu yan ağlarda kaldı.



84. dakikada çalımlarla ceza sahası içerisine giren Doğanay'ın vuruşunda top filelerle buluştu.2-0



Stat: Gaziantep Arena



Hakemler: Çağatay Şahan xx, Serdar Diyadin xx, Mehmet Metin xx



Gaziantepspor: Erten xx, Pedroso xx, Şenol xx, Gonzalez xx, Rajtoral xx, Doğanay xx, Sergey xx, Sefa xx, xx, Orkan xx (İlhan dk.63 x), Kolar xx (Mota dk. 63 x), Muhammet Demir xx (Alpay dk. 67 x)



Yedekler: Gökhan, Elyasa, Barış, Oktay



Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez



Osmanlıspor: Hakan xx, Koray xx, Aykut xx, Prochazka xx, Numan xxx, Mehmet xx, Erdal xx (Regattin dk. 46 xx), Musa xx, Adam Maher xx (Bifouma dk. 67 x), Rusescu xx, Delarge xx (Umar dk. 46 x)



Yedekler: Karcemarskas, Szukala, Sinan, Webo



Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay



Goller: Kolar (dk. 5), Doğanay (dk. 84) (Gaziantepspor)



Sarı kartlar: Prochazka, Koray, Musa (Osmanlıspor) - GAZİANTEP