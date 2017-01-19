Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. haftasında Kırklarelispor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan Dakikalar



4. dakikada Osman'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda kaleci Tomic meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.



19. dakikada Artun'un ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Oktay sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1



72. dakika Oktay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Artun'un sol çaprazdan düzgün vuruşunda top ağlara gitti. 0-2



Stat: Kırklareli Atatürk



Hakemler: Onur Karabaş xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Oktay Önge xx



Kırklarelispor: Polat x, Davut x, Saffet x, Bahadır x, Enis x (Soner dk. 46 xx), Mustafa xx (Nazif dk. 67 x), Barış xx, Mikail x, Osman xx, Şahin x, Sedat x (Ahmet Baykal dk. 46 x)



Yedekler: Meriç, Muhammed, Celal, Ahmet Devret



Teknik Direktör: Ekrem Al



Şanlıurfaspor: Tomic xx, İzzet xx, Atiemven xx (Batuhan Artarslan dk. 66 xx), Hüseyin xx (Batuhan Karadeniz dk. 77 x), Amin Askar xx, Halil xx, Mertcan xx (Abdulaziz dk. 76 x), Cemil xx, Oktay x, Şaban xx Artun xx



Yedekler: Fatih, Kağan, Fevzi



Teknik Direktör: Kemal Kılıç



Goller: Oktay (dk. 19), Artun (dk. 72) (Şanlıurfaspor)



Sarı Kart: Şahin (Kırklarelispor) - KIRKLARELİ