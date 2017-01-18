Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu 5’inci hafta müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu 5'inci hafta müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Milinkocic'in verdiği pasla ceza sahası içinde kaleciyle kaşı karşıya kalan Vedat Muriç, topu kalenin solundan auta attı.

81. dakikada şık çalımlara ilerleyen Milinkovic'in pasında sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

83. dakikada sol kanattan Aydın Karabulut'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk x, Kerem Ersoy xx, Osman Gökhan Bilir xx

Gençlebirliği: Hopf x, Ahmet Oğuz xx, Ante Kulisic x, Luccas Claro x, Halil İbrahim x (Vedat Muriç dk. 46 x), Issah x, Khalili xx, Ring x (Matei dk. 70 x), Scekic x (Milinkovic dk. 46 xx), Aydın xx, Serdar Gürler xx

Yedekler: Nihat Şahin, Uğur Çiftçi, Ferhat Görgülü

Teknik Direktör: Ümit Özat

Fenerbahçe: Fabiano xx, Savaş xx, Kadir xx, Yiğithan xx, İsmail x, Ozan xx, Salih x, Karavaiev xxx, Caner xx (Alper Potuk dk. 45 x), Aatıf Chahechoue xx (Samed Karakoç dk. 84 ?), Stoch xx

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Erdi Can Şehit

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Goller: Karavaiev (dk. 24), Caner Koca (dk. 43) (Fenerbahçe), Serdar Gürler (dk. 29 pen.), Vedat Muriç (dk. 83) (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: İsmail Köybaşı (dk. 28) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Scekic (Gençlerbirliği), Yiğithan, Salih Uçan (Fenerbahçe) - ANKARA

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