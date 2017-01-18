Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli takımın 2-1'ik üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



15. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan İsmail Köybaşı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf topu kontrol etti.



24. dakikada sol kanttan kazandığı topla korner çizgisine inen Stoch'un ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Karavaiev, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0



26. dakikada sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Aydın'a İsmail Köybaşı'nın arkadan müdahalede bulunması üzerine maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. İsmail Köybaşı ise kırmızı kartla oyundan atıldı.



29. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. 1-1



33. dakikada sağ kanattan etkili bir orta yapan Aydın'ın kale sahasına gönderdiği topa son anda müdahale eden Yiğithan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



43. dakikada Stoch'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf'tan dönen topla buluşan Caner Koca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1



Stat: 19 Mayıs



Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Osman Gökhan Bilir xx



Gençlebirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Ante Kulisic xx, Luccas Claro x, Halil İbrahim x, Issah x, Khalili xx, Ring xx, Scekic x, Aydın xx, Serdar Gürler xx



Yedekler: Nihat Şahin, Uğur Çiftçi, Ferhat Görgülü, Vedat Muriç, Milinkovic, Matei



Teknik Direktör: Ümit Özat



Fenerbahçe: Fabiano xx, Savaş xx, Kadir xx, Yiğithan xx, İsmail x, Ozan xx, Salih x, Karavaiev xxx, Caner xx, Aatif Chahechoue xx, Stoch xx



Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Alper Potuk, Samed Karakoç, Erdi Can Şehit



Teknik Direktör: Dirk Advocaat



Goller: Karavaiev (dk. 24), Caner Koca (dk. 43) (Fenerbahçe), Serdar Gürler (dk. 29 pen.) (Gençlerbirliği)



Kırmızı Kart: İsmail Köybaşı (dk. 28) (Fenerbahçe)



Sarı kart: Scekic (Gençlerbirliği) - ANKARA