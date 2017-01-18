Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Sivasspor bir üst tura yükselirken, Göztepe ise kupaya veda etti.



Maçtan dakikalar



7. dakikada Umut'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direğe çarparak auta gitti.



26. dakikada Gökhan Süzen'in şutunda kaleci Göktuğ topu iki hamlede kontrol etti.



28. dakikada Leroy'un aşırtma vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.



35. dakikada Emre Kılınç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta gitti.



47. dakikada Emre Aygün'ün ortasında Leroy'un kafa vuruşunda top direkten döndü.



48. dakikada Kerim Avcı'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1



57. dakikada ceza sahasında topla buluşan Gekas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleye gitti. 0-2



88. dakikada gelişen Sivasspor atağında Kerim Avcı yaklaşık 25 metreden kaleyi denedi ancak kaleci Göktuğ topu son anda kornere çeldi.



Stat: İzmir Atatürk



Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx, Mehmet Salih Mazlum xx



Göztepe: Göktuğ xx, Emre xx, Leo x, Emre Can x, Canberk xx (Adis Jahovic dk. 67 xx), Soner xx, Doğa xx (Murat dk. 60 xx), Burak xx, Leroy x (Sandro dk. 60 xx), Sinan xx, Umut x



Yedekler: Yavuz, Lokman, Gosso, Tayfur



Teknik Direktör: Okan Buruk



Sivasspor: Tolgahan xx, Ümit x (Muhammed Furkan Işık dk. 55 xx), Kerim xx, Gökhan xx, Hasan xx, Erkan xx, İbrahim İşçi xx, Adem xx, Rıdvan xx, Emre xx (İbrahim Öztürk dk. 80 ?), Gekas xx (Tunahan dk. 62 xx)



Yedekler: Muhammed Burak Yıldız, Ahmet, Bayram, Serhat



Teknik Direktör: Mesut Bakkal



Goller: Kerim (dk. 48), Gekas (dk. 57) (Sivasspor)



Sarı kartlar: Doğa, Sinan, Umut (Göztepe), Ümit, Rıdvan, Tunahan (Sivasspor) - İZMİR