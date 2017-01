Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. maçında sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi.



Maçtan dakikalar



21. dakikada Konyaspor atağında Ömer Ali'nın sağ çaprazdan yaptığı ortaya Kerim, ters vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0



22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emir Can, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.



43. dakikada Kızılcabölükspor atağında Reha'nın pasında altıpas üzerinde yükselen Fevzi Can'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.



56. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hora'nın pasında, Kerim'in ters vuruşunda top kornere çıktı.



61. dakikada Konyaspor atağında Hora'nın şutunda top defanstan döndükten sonra Ömer Ali'nin önünde kaldı. Ömer Ali'nin pasında Halil İbrahim topa vurdu, ancak top auta çıktı.



75. dakikada Kızılcabölükspor atağında ceza sahasında topla buluşan Emir Can'ın vuruşunda top savunmaya çarptıktan sonra kornere çıktı.



89. dakikada Hora'nın ceza sahasının sağ çapraz girişinde sert vuruşunda kaleci Bahadır topu kurtardı.



Stat: Büyükşehir Belediye



Hakemler: Ali Şansalan xx, Cumhur Altay xx, Mehmet Kısal xx



Konyaspor: Kaya xx, Volkan xx, Ömer Ali xx, Mbamba xx, Emre Can xx (Jonsson dk. 69 x), Hadziahmetovic xx, Can Demir xx, Fofana xx (Milosevic dk. 69 x), Mehmet xx, Halil İbrahim xx (Bajic dk. 86 ?), Hora xx



Yedekler: Serkan, Vukovic, Skubiç, Mücahit Can



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Kızılcabölükspor: Bahadır xx, Tayfun Sabri xx, Hüseyin xx (Burak dk. 46 x), Reha xx, Özer xx, Fevzi Can xx (Fatih dk. 57 x), Mustafa xx (Cihat dk. 68 x), Emir Can xx, Kerim x, Ramazan xx



Yedekler: Mert Can, Semih, Canberk, Serkan



Teknik Direktör: Hasan Şermet



Gol: Kerim (dk. 21 k.k.) (Kızılcabölükspor)



Sarı kart: Halil İbrahim (Atiker Konyaspor) - KONYA