Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta mücadelesinde İnegölspor, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla İnegölspor ilk puanını elde etmiş oldu.



Maçtan dakikalar



7. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Olcay'ın uzaktan şutu az farkla dışarı gitti.



11. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ümit Kurt'un şutu üst direkten dışarı çıktı.



13. dakika Ömürcan'ın ortasında topla buluşan Mahmut Şeker'in şutu defansın müdahalesiyle oyun alanına döndü.



20. dakikada defanstan aldığı topla hareketlenerek rakip ceza sahası önüne gelen Mahmut Şeker'in şutu kalecinin müdahalesi sonucu uzaklaştırıldı.



70. dakikada kazanılan köşe vuruşunda İsmet'in ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Emre Okur'un müsait pozisyondaki plase vuruşu az farkla auta gitti.



85. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında İsmael'in aşırtma vuruşu az farkla auta gitti.



90. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Recep Niyaz'ın şutu direkten oyun alanına döndü. Boşta kalan topa müdahale eden İnegölspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: İnegöl İlçe



Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Kapluhan xx, Önder Yılmaz xx



İnegölspor: Hamdi Tevfik xx, Lider xx, Bilal xx, Mustafa Vargel xx, İsa xx, Emrah xx, Hacı Mustafa xx (Oğuz Kocabal dk. 45 xx), Hasan xx, Ömürcan xx (Hakkı İsmet dk. 62 xx), Raif Demir xxx (Emre dk. 45 xx), Mahmut xx



Yedekler: Mustafa Güngör, Kemal Hastürk, Recep Yılmaz, Enes Bayır



Teknik Direktör: İsmail Güldüren



Çaykur Rizespor: Muhammed Alperen xx, Petrucci xx, Atiyah xx, Robin Yalçın xx, Oğulcan xx (Dawood dk. 73 xx), Oğuz Han xx, Fink xxx (Recep Niyaz dk. 82 x), Edomwonyi xxx, Furkan xx, Ahmet İlhan xxx (Marwane Saadane dk. 68 xx), Ümit Kurt xx



Yedekler: Gökhan Akkan, Berat Delihasan, Sinan Yazıcı



Teknik Direktör: Hikmet Karaman



Sarı kartlar: Mahmut, İsa, Emrah (İnegölspor), Furkan, Saadane (Çaykur Rizespor) - BURSA