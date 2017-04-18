Ziraat'ten Genç Çiftçi Kredisi

Ziraat Bankası, bu yıl da çiftçilere özel olarak uygulamaya koyduğu Genç Çiftçi Kredisini devam ettirecek.



Ziraat'ten yapılan açıklamada, bankanın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan çiftçilere özel olarak uygulamaya koyduğu Genç Çiftçi Kredisini bu yıl da devam ettirdiği kaydedildi.



Çiftçilere her türlü ihtiyaçlarında kesintisiz finansman desteği sağlayan banka, tarımda ekonomik ölçeğe sahip işletmeler oluşturulması, verimliliğin ve karlılığın artırılması hedefiyle, hibe alarak tarımsal üretim yapmak isteyen genç çiftçilere alacakları hibe tutarının 6 katına kadar kredi kullanabilme imkanı sunuyor.



Genç Çiftçi Kredisi ile ekonomik ölçeğe daha uygun ve gelir elde etme kapasitesi daha yüksek işletmeler oluşturulması ve bu işletmeler için gerekli işletme sermayesi ihtiyacının finansmanının sağlanması hedefleniyor.



Bankanın gençlere yönelik sunduğu kredilerden yararlanabilmek için öncelikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Programı kapsamında hibe almaya hak kazanmak gerekiyor.



Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı hayvancılık, kontrollü örtü altı tarımı ve mantar yetiştiriciliği konularında bakanlık tarafından verilen hibe tutarı, banka tarafından öz kaynak olarak kabul ediliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı M. Cengiz Göğebakan, "Bankamızca, hibe tutarının azami üç katına kadar verilen birinci dilim kredi ile işletme kapasitesi oluşturuyor, azami birinci dilim kadar olan ikinci dilim kredi ile de oluşturulan işletmenin işletme giderlerinin finansmanını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Üretim konularına göre işletme kredilerinde 18 aya, yatırım kredilerinde ise 7 yıla kadar vade verebildiklerine işaret eden Göğebakan, kredilerin teminatının ise öncelikle Kredi Garanti Fonu kefaleti ile karşılanmasını hedeflediklerini dile getirdi.



Göğebakan, konuyla ilgili şunları kaydetti:



"Ülke tarımının istikrarlı büyümesine verimli, karlı ve sürdürülebilir işletmeler oluşturulmasında desteğini her geçen gün artırarak devam ettiren Ziraat Bankası, bundan sonra da çiftçilerimizin desteklenmesi, işletme ölçeklerinin büyütülmesi ve sağlıklı finansman yapısına kavuşması için uygun vade, maliyet ve geri ödeme koşullarıyla yeni uygulamalar geliştirmeyi sürdürmektedir."