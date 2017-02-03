Ziraat Marka Değerini En Fazla Artıran Banka Oldu

Ziraat Bankası, bağımsız marka değerleme ve strateji danışmanlık şirketi Brand Finance tarafından gerçekleştirilen "Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2017" araştırmasında Türkiye'nin marka değerini en fazla artıran bankası oldu.



Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada Brand Finance araştırmasına göre bankanın 2017'de bir önceki yıla kıyasla sıralamada 23 basamak yükselişle Türkiye'nin marka değerini en çok yükselten banka markası olduğu bildirildi.





Marka değerini 944 milyon dolardan 1 milyar 312 milyar dolara, yüzde 39 arttıran Ziraat Bankası'nın Türkiye'deki bankalar arasında bir önceki yıla göre sıralamasını yükselten tek banka olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Ziraat Bankası'nın son yıllarda yaptığı başarılı çalışmaların marka değerine sağladığı pozitif katkı, çalışmaya da aynı şekilde yansıdı. Bankamız, 2016 yılında da Türkiye'nin Lovemark'ları 2016 araştırmasında da banka kategorisinde Türkiye'nin en sevilen banka markası seçilmişti.



Ziraat Bankası'nın 2012 yılından itibaren hayata geçirmeye başladığı değişim ve dönüşüm çalışmalarının başarılı sonuçlarının bilanço büyüklükleri ve rasyolara olumlu etkisinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası araştırmalarda da fark yaratması izlenen stratejinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermektedir."