Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan Açıklaması

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, sektörde Körfez ülkeleri ile sıkı işbirliklerinin bulunduğunu belirterek, "Referandum sonrası Körfez ülkelerinden başta Katar olmak çok ciddi doğrudan yatırımlar olmasını bekliyoruz" dedi.



Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Finans ve Katılım Bankacılığı Hizmetleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylan, TSO meclis üyeleri ve iş adamlarının katıldığı programda Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Ziraat Bankası Girişimci Şube Bankacılığı Grup Başkanı Metin Sezici, katılım bankacılığı hizmetleri hakkında sunum yaparak, iş dünyasından gelen soruları cevaplandırdı.



Toplantıda bir iş adamının referandum sonrasında kur ve finansman borçlanmalarında maliyetlerin ne olacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Genel Müdür Osman Arslan, "Hem kurlarda hem finansman oranlarında bir aşağı gidiş bekliyoruz. Fakat şöyle de bir dezavantaj var. Dünyadaki konjektörün bunu da destekliyor olması gerekiyor. Bugün baktığınız zaman Avrupa'da bir büyüme sorunu var. Çevremiz malum. Bunlar bir baskılayıcı etken olarak olumsuz etkisini sürdürüyor. Körfez ülkelerinde başta Katar olmak üzere referandum sonrası çok ciddi doğrudan yatırımlar olmasını bekliyoruz. Hem taze para gelecek, hem de doğrudan Türkiye'ye gelerek fabrika kuracak şirket kuracak çok ciddi gruplar olduğunu biliyoruz. Bunlar ciddi bir olumlu hava oluşturacak ülkeye taze para girişini sağlayacak. Bunların etkisiyle 2006'lardaki büyüme oranını tekrar yakalayacağımızı ümit ediyorum" dedi.



Ekonominin bir bütün olduğunu sadece bankacılık sektörünün bunu taşımasının mümkün olmadığını dile getiren Arslan, "Sermaye piyasaları tarafından finansal ürün çeşitliliğinin de sağlanması lazım. Yeni finansal enstrümanlarla uzun vadeli bunlar sermaye piyasası ürünleri devreye girerse Borsa İstanbul mekanizmasını daha güçlü çalıştırırsa çok daha güzel şeyler olacağını ümit ediyoruz. Her şeyden önce yatırımcılar olarak iş adamları olarak ülkenin geleceğine güvenmek zorundayız. Her dönemde maliyetli olsa da yatırım yapmaya elverişli dönemler olduğunu biliyoruz. Türk insanında müteşebbisinde öyle bir özelliği var. AK Parti'nin iktidara geldiği ilk dönemlerde faiz oranları ciddi şekilde aşağı iniyordu. Ama bugüne baktığınız zaman daha fazla yatırım yapılıyordu. Dünya konjektörüde müsaitti. Ama maliyetler aşağı çekilmesine rağmen beklentilerle ilgili olumsuzluklar olunca bunu biraz geriye çekiyor. Bu bireyler açısından da öyle işletmeler açısından da öyle. Dinamizmimizi ülkemizin geleceğine güvenerek her türlü ortamda yatırım yapmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.



Helal sigorta uygulaması ile ilgili de açıklama da bulunan Arslan, "Helal sigorta uygulaması Türkiye'de başladı. Ziraat Katılım olarak da başlattık. Ama ayrı bir şirket kurmadık henüz. Bunu ziraat sigorta, hayat ve emeklilik şirketlerinin içerisinde genel anlayışa uygun tarzda o prensiplerle hareket eden sigortacılık uygulamaları başladı. Hedefimiz burada bir miktar hacmi büyüttükten sonra yeni bir şirket kurarak bunu biraz daha ileri götürmek. Türkiye'de birkaç tane şirket bu uygulamaya başladı. Bu anlamda da önemli adımlar atmak lazım. Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu sigortacılığı inanma noktasında problem yaşıyor. Helal mi haram mı tartışmaları var. Onun önünü açmak için gerekli alt yapı çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ÇORUM