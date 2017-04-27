Ziraat Bankasının Eurobond İhracına 3 Katı Aşan Talep

Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, bankanın Eurobond ihracına gelen talebin, ihraç tutarının 3 katını aşarak 1,7 milyar dolara ulaşması nedeniyle tutarı 600 milyon dolara yükselttiklerini, bu yoğun talebin Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankasına duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirtti.



Kuru, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Bankasının son Eurobond ihracına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ziraat Bankasının, kaynak yapısının çeşitlendirilmesi ve borçlanma vadesinin uzatılmasına yönelik kaynak yönetimi stratejisi kapsamında, 600 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli ve yüzde 5,25 faizli Eurobond ihracı gerçekleştirdiğini bildiren Kuru, yurt dışı yerleşik yatırımcıya yönelik bu tahvil ihracı için BofA Merrill Lynch, Citigroup, J.P. Morgan, Emirates NBD Capital ve Erste Group'un yetkilendirildiğini ifade etti.



Eurobond ihracında, ağırlığı uzun vadeli yatırımcılardan oluşan güçlü bir taleple karşılaştıklarını belirten Kuru, şunları kaydetti:



"Eurobond ihracımıza ilk planladığımız ihraç tutarının 3 katından fazla bir tutar olan 1,7 milyar dolar talep gelmesi üzerine, ihraç tutarımızı 600 milyon dolara artırmaya karar verdik. Bizim için bu ihraçta dikkat çekici olan bir detay da aralarında piyasanın büyük yatırımcılarının da olduğu farklı coğrafyalardan 60'a yakın yeni yatırımcıyı talep listemizde görmek oldu. Karşılaştığımız bu yüksek kaliteli talep, yurt dışı yatırımcılar açısından Türkiye ekonomisine, Türk bankacılık sektörüne ve özellikle Bankamıza olan güvenin ve ilginin bir göstergesidir."



Bu ihraçla birlikte Ziraat Bankasının bu yolla temin edilmiş yurt dışı kaynak tutarının 1 milyar 850 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Kuru, "Hedefimiz, Bankamız kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gururla yer aldığımız büyük projelerin finansmanı başta olmak üzere reel sektöre güçlü desteğimizi sürdürmektir. Son 1 yıl içinde gerçekleştirilen ihraçlar arasında en düşük risk primi ve en düşük yeni ihraç priminin ödendiği bu Eurobond ihracımızla da söz konusu hedefimize katkı sağlamış olduk." ifadesini kullandı.