Ziraat Bankası, Inegöl Belediyespor'u Mağlup Etti
Ziraat Bankası, Voleybol Efeler Ligi Çeyrek Final ilk maçında sahasında karşılaştığı İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Ziraat Bankası, Voleybol Efeler Ligi Çeyrek Final ilk maçında sahasında karşılaştığı İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Serinin ikinci maçı 9 Nisan Pazar günü İnegöl'de oynanacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Sarıkaya xxx, Vedat Kırçova xxx
Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak xx, Nilsson xxx, Cristian Savani xxx, David Lee xxx, Baturalp Burak Güngör xxx, Vahit Emre Savaş xx, Serkan Kılıç (L) xx, Volkan Döne (L) xx
İnegöl Belediyespor: Bahov xx, Caner Çiçekoğlu xxx, Gazmend xxx, İbrahim Ersin Başaran xx, Klapwijk xxx, Beytullah Hatipoğlu (L) xx, Mehmet Almaz xx, Özer Özger (L) xx, Görkem Sertel xx, Gökhan Çatal xx
Setler: 21-25, 25-17, 25-21, 25-14
Süre: 26, 26, 31, 22 (105 dakika)
(Cem Geçim /İHA)
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