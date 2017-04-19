Zıpkınla Balık Avlama Türkiye Şampiyonası Ören'de Yapılacak

Türkiye Su Altı Federasyonu tarafından düzenlenen Zıpkınla Balık Avlama Yarışması 21-22 Nisan tarihlerinde Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesinde gerçekleştirilecek.



Türkiye'nin zıpkınla balık avlama branşında milli takımının oluşturulması amacıyla düzenlenen şampiyonanın bir ayağı 21 - 22 Nisan tarihlerinde Ören Mahallesinde yapılacak. Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılacak olan şampiyonanın açılışı 21 Nisan Ören Marina'dan saat 14.30'da kortej yürüyüşüyle başlayacak. Çeşitli etkinlikler e devam edecek olan etkinlik 22 Nisan'da yapılacak olan yarışmayla sona erecek.



Yapılacak olan etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy; "Su Altı Federasyonu yetkilileri ile birlikte Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Serkan Öcalmaz'ın talimatıyla uzun bir süreden bu yana sürdürdüğümüz görüşmelerin ardından Şampiyonanın bir ayağını Ören Mahallemizde yapılmasına karar verildi. Yapılacak olan etkinlik hem ilimizin hem de ilçemizin tanıtılması amacıyla önemli. İlçe Kaymakamız Eren Arslan ve Ören Mahalle Muhtarımız Bekir Keser'in de destekleriyle yapacağımız organizasyona tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. - MUĞLA