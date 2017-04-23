Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu yarışmalarının ilk ayağı Muğla'nın Milas ilçesinde tamamlandı.



Milas ilçesi Ören Mahallesi açıklarında yapılan şampiyonluk eleme mücadelelerine, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 13 spor kulübünden 48 sporcu katıldı.



Yarışmada sporcular, tüpsüz olarak dalıp, su altında en yüksek puanı getirecek türlerde balıkları avladı. Yarışlarda Aydın Kuşadası Ada Sualtı Spor Kulübü birinci, Muğla Bodrum Su Sporları Kulübü ikinci, İzmir Bayraklı Belediyespor Kulübü üçüncü, Manisa Yüzme Su Sporları Kulübü ise dördüncü oldu.



Yarışlarda dereceye giren sporculara ödüllerini, Muğla Valisi Amir Çiçek, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Serkan Öçalmaz ile protokol üyeleri verdi.



Törende konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, şampiyonayla Ören'in önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptığını söyledi. Şampiyonanın Muğla'da yapılması için katkı sağlayan Türkiye Su Altı Sporları Federasyonuna teşekkür eden Çiçek, "Biz hem spor hem av turizmi hem de bölgenin başka güzelliklerini tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Bu nedenle bu yarışlara katılanlara teşekkür ediyorum. Burada tanımlanmış büyüklükteki balıkları tutmak gerçekten zor bir olay. Bu nedenle tüm sporcuları kutluyorum." dedi.



Dereceye giren kulüplerin, 7-8 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandığı öğrenildi.