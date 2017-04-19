Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu yarışmalarının ilk ayağı Milas ilçesinde gerçekleştirilecek.



Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde 21 ve 22 Nisan'da yapılacak şampiyonluk eleme mücadelelerine, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 13 spor kulübü katılacak.



Ören açıklarında başlayacak yarışmada sporcular, tüpsüz olarak dalıp, sualtında en yüksek puanı getirecek türlerde balıkları avlayarak, 7 ve 8 Temmuz'da yapılacak Türkiye şampiyonası finallerine gitmek için kıyasıya mücadele edecek.



"En usta avcı"nın şampiyon olacağı finallere, ilk eleme grubu yarışmalarına katılan 13 spor kulübünden en yüksek puanı alan 8 spor kulübü katılabilecek. Finallere gidecek diğer 8 spor kulübü ise 5 ve 6 Mayıs'ta İstanbul Tuzla'da yapılacak Karadeniz ve Marmara bölge takımlarının katılacağı eleme grubu ikinci ayak yarışmalarında belli olacak.



Yarışmalara katılacak spor kulüpleri ve sporcularına başarılar dileyen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, zıpkınla balık avı sporunun, zorluk derecesi çok yüksek bir spor olduğunu bildirdi.



Kulüplerin puanlarını, sporcuların avlayacakları balık türleri ve miktarının belirleyeceğini vurgulayan Özen, sporcuların nefeslerinin güçlü, şanslarının bol olmasını diledi.