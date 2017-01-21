Sorgun Zinde Gençlik ve Spor Kulübünün hazırladığı, "Zinde - Yorum Projesi"nin tanıtımı yapıldı.



Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Aktaş, okul müdürleri ile kulüp üyeleri katıldı.



Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Ahmet Turan Dinçer, İçişleri Bakanlığına bağlı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen proje ile çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.





Projenin amacının 7-18 yaş arası çocuk ve gençlerin sosyalleşmesini, spor yapmasını, eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanmasını sağlamak olduğunu dile getiren Dinçer şöyle konuştu:



"Proje kapsamında yapacağımız geziler, spor etkinlikleri, yarışmalar, seminer çalışmaları ve toplantılar ile amaçlarımıza ulaşacağımızı düşünüyorum. 62 bin 739 lira toplam bütçesi olan projemiz 31 aralıkta sona erecek. Projemiz kapsamında, Amasya, Çanakkale ve Nevşehir'e geziler düzenlenecek. Tekvando, bilek güreşi, satranç, masa tenisi, doğa yürüyüşü, yüzme gibi sporların yanı sıra, piknik, ağaç dikimi, konferans gibi birçok etkinliğe yer verilecek."