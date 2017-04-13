Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Aziz Daşik yönetimindeki 44 HA 297 plakalı pikap, Elazığ-Malatya karayolu Elazığ Belediyesi Hizmet Binası karşısında Mehmet Sıtkı Karabulut idaresindeki traktöre arkadan çarptı.



Ardından kaza yerine yaklaşık 50 metre mesafede Mehmet Kantarcıoğlu yönetimindeki 23 EF 088 plakalı otomobil, Erdoğan Akyol idaresindeki 23 AV 887 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Kazalarda sürücü Kantarcıoğlu ile pikapta bulunan Kaan Akpınar yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.