Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı

Afyonkarahisar'da 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.



Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 23. kilometresinde yoldaki gizli buzlanmaya nedeniyle 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobil çarpıştı.



Kazada yaralanan 18 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Ulaşıma kapanan karayolunun trafiğe açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.