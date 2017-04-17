Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

4 aracın karıştığı trafik kazası sonrası ulaşıma kapatılan İzmir-İstanbul Karayolunda uzun kuyruklar oluştu

Kazaya karışanların yakınları olay yerinde gözyaşlarını tutamadı



MANİSA - Manisa'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.10 sıralarında İzmir-İstanbul Karayolu üzeri Şehzadeler ilçesi Güzelköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Akhisar istikametinden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan İrem Ç. yönetimindeki 45 NK 172 plakalı otomobil, önündeki tırı geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüjü aşıp karşı yola geçti. Takla atan araç, karşı şeritte önce Aydın Y. yönetimindeki 35 RBT 38 plakalı hafif ticari araca, ardından Nurullah Y. İdaresindeki 45 KA 348 plakalı otomobile ve daha sonra Ali D. yönetimindeki 45 GA 2449 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası Aydın Y., Ali D., Nurullah Y. İrem Ç. ve Feryal T. yaralanırken, sürücü İrem Ç.'nin kullandığı araçta bulunan Ayşe Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen Ayşe Ç.'nin sürücü İrem Ç.'nin annesi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yaralılar Manisa Devlet Hastanesine kaldırılırken, görgü tanıkları, 45 NK 172 plakalı otomobil sürücüsü İrem Ç.'nin, önündeki tıra çarpmamak için direksiyonu kırıp yolun karşı şeridine geçtiğini iddia etti. Kaza sonrası İzmir-İstanbul Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza sonrası İzmir-İstanbul Karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(ÖND-