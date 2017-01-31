Zincirleme Kazaya Sebep Olan Sürücü Yakalandı

Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazasına sebep olan sürücü yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E-5 karayolunun Cennet mevkisinde aracıyla makas atarak zincirleme trafik kazasına yol açtıktan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



Aracının plakasından kimliği belirlenen sürücü F.Ç. (31) polis ekiplerinin çalışması sonucu Sancaktepe'de gözaltına alındı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen F.Ç. hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem yapıldı. Şüpheli, daha sonra adli işlemler için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine gönderildi.



F.Ç'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.