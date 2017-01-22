Zincirleme Kazada Otobüste Yaşanan Panik Kameralara Yansıdı

Antalya'da 2 otobüs, 1 midibüs ile otomobilin karıştığı ve 9 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında otobüs içindeki panik anları kameralara yansıdı.

FRENİ PATLAYINCA DURAMADI

Kaza, dört gün önce sabah saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar Bulvarı tali yolda meydana gelmişti. Bir otobüs firmasına ait Murat Beşkardeş yönetimindeki 07 ZJ 802 plakalı servis midibüsü, freni patlayarak önünde gitmekte olan Yüksel Aker'in kullandığı 07 AB 0243 plakalı halk otobüsüne çarpmıştı. Halk otobüsü önündeki Ramazan Dağ yönetimindeki 07 AN 0050 plakalı otobüse, bu otobüs de Hulusi Metin'in kullandığı 07 BZZ 01 plakalı otomobile çarparak durabilmişti.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Kazada servis midibüsü ve halk otobüsündeki 9 yolcu yaralanmış, yaralılar ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sırasında yaşanan panik otobüslerden birinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

KOLTUKLARINDAN HAVALANDILAR

Görüntülerde normal hızda seyir halinde olan şehiriçi yolcu otobüsünün içi arkadan hızla gelen aracın çarpması sonucu bir anda karışıyor. Koltuklarda oturan yolcuların savrulduğu ve bazı yolcuların koltuklarından havalanıp yere düştüğü ve savrulduğu gözlenen görüntülerde yaşanan panik sonrası bazı kazazedelerin kazayla ilgili ilginç yorumları da dikkat çekiyor.

"O ADAMIN AHINI ALDIN"

Ön koltukta olan bir kadın yolcu, yaşadığı şoku atlatır atlatmaz daha önce durak dışı inmek isteyen ancak şoför tarafından indirilmeyen bir yolcunun ahının tuttuğunu söyleyerek, "O adamın ahını aldın, indirmedin akşama kadar sana ah edeceğim dedi" diyerek şoföre sitem ediyor. Otobüsteki diğer yolcular ise kazanın sebebinin arkadan vuran şoför olduğunu belirtiyor.