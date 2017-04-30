ZİNCİRE VURULMUŞ PROMETHEUS



Ankara Devinim Tiyatro 7. Sanat yılında Dünya Tiyatro Tarihi' nin ilk yazılı tiyatro oyunu olan AISKHYLOS' un "ZİNCİRE VURULMUŞ PROMETHEUS" tragedyasını sahneye taşıyor. M.Ö. 465 yıllarında yazıldığı tahmin edilen tragedya, güncel hikayesi ile evrensel bir temayı işliyor.



Zeus Tahtından düşmedikçe benim işkencelerimin sonu yoktur.



Prometheus.



Olympos Tanrıları' na başkaldıran titan Prometheus ateşi Tanrılar' dan çalmış ve insanlara vermiştir. Ateş, uygarlığın temelidir. İnsanlık böylelikle karanlık mağaralardan çıkmıştır. Bilimi, yazıyı, aydınlanmayı, ısınmayı, sağlık alanında türlü ilaçlarlar yapmayı, yabanıl hayvanları evcilleştirmeyi keşfeder. Kısaca Prometheus' un bu eylemi insanlığın uygarlaşmasının yolunu açar, insanı özgürleştirir ve aklını kullanmasının olanaklarını sağlar. Zeus, Tanrılar' ın kurmuş olduğu düzene karşı geldiği için Prometheus' u cezalandırır ve Prometheus insanlık için türlü cezalara ve işkencelere maruz kalır.



İnsanlık için türlü bedeller ödeyen, cezalar çeken Aiskhylos' un eseri Prometheus tragedyasını Ahmet YAPAR yönetti. Oyunun koreografisini Özgür Adam İNANÇ, müziklerini Engin BAYRAK, kreatif direktörlüğünü Anıl Ateş IŞIK yaptı. Oyun sezon boyunca sahnede olacak.



ZİNCİRE VURULMUŞ PROMETHEUS



"AISKHYLOS"



REJİ: Ahmet YAPAR



KOREOGRAF : Özgür Adam İNANÇ



MÜZİK : Engin BAYRAK



KREATİF DİREKTÖR : Anıl Ateş IŞIK



IŞIK TASARIMI : Mahir KÖKSAL



DEKOR UYGULAMA : Özgür BALLI / Recai KAYABAŞI







Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Ankara CerModern



Mekan Adresi : Altınsoy Cad. No: 3



Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Zincire Vurulmuş Prometheus



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır