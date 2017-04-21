Zimmetine Geçirdiği Paraları Sevgilisinin Hesabına Aktaran Bankacı Tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, zimmetine para geçirdiği iddiası edilen banka memuru tutuklandı.



Bandırma'da özel bir banka şubesinde çalışan G.D. (38), iddiaya göre, 5 yıldan bu yana müşterilerinin hesaplarından zimmetine geçirdiği paraları sevgilisi olduğu öne sürülen T.Y.'nin hesabına aktardı. Olay bankanın bir müşterisinin hesaplarındaki hareketliliği fark etmesi ve bunu banka yönetimine bildirmesi ile ortaya çıktı. Yapılan incelemede şu ana kadar yaklaşık 1,8 milyon TL'lik meblağın G.D. tarafından sevgilisi T.Y.'nin hesabına aktardığı öğrenildi.



Hakkındaki zimmet iddiaları üzerine polis tarafından arandığını öğrenen G.D, avukatı ile birlikte İstanbul'dan Bandırma'ya gelerek Cumhuriyet Savcılığı'na teslim oldu. G.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, T.Y.'nin polis tarafından arandığı öğrenildi. - BALIKESİR