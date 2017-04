Zimmetine Geçirdiği Para ile At Yarışı Oynayan İcra Müdürüne Tahliye

İzmir Adalet Sarayında, zimmetine geçirdiği yaklaşık 7 milyon lira parayla, at yarışı ve şans oyunları oynayıp umreye gittiği iddiasıyla iki yıldır tutuklu yargılanan 4'üncü İcra eski Müdürü Murat K., son görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.



İzmir Adalet Sarayı 4. İcra Müdürü olarak 2011 yılında atanan Murat K., iddiaya göre 2012 yılından itibaren dosyalara ödenen paralarla at yarışı oynamaya başladı ve kazandığı ikramiyeyi yine dosyalara yatırdığı ileri sürüldü. Son yıllarda at yarışından kaybedince zimmetin miktarının büyüdüğü iddia edildi. 12 Eylül 2015 yılında İcra Müdürü Murat K.'nın tayini Uşak'a çıkınca, yeni gelen müdüre hesapları denkleştiremediği iddiasıyla kasayı teslim edemeyen Murat K., işe gelmeyip ortadan kayboldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine, olayı soruşturması için Memur Suçlarına bakan Cumhuriyet Savcısını görevlendirdi. Savcının görevlendirdiği müfettişler, 2011 yılından bu yana yaklaşık 7 milyon 131 bin liranın olmadığını ortaya çıkardı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan şüpheli İcra Müdürü Murat K., kendiliğinden adliyeye gelip teslim oldu.



At yarışı oynayıp umreye gitmiş



Savcıya ifade veren şüpheli İcra Müdürü Murat K., "At yarışı ve iddia oynama hastalığım var. Bin liradan aşağıya at yarışı oynamıyorum. Bugüne kadar yüksek meblağlarda paralar da kazandım. Amacım bu paralarla, açığı kapatmaktı. Ama bir türlü kapatamadım. Gittikçe battım. Beni at yarışı yaktı. Bu parayla umreye de gittim" dedi.



İfade sonrası Murat K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



2 yıl sonra tahliye



İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde iki yıldır tutuklu yargılanan Murat K.'nın son duruşmasında, mahkeme heyeti toplanan deliller, sabit ikametgah sahibi olması, yattığı süreyi göz önünde bulundurup tahliyesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - İZMİR