Zimbabve'nin 37'nci Bağımsızlık Yıl Dönümü

Zimbabve'de, yönetimde Avrupa kökenli beyazların hakimiyetine son verilmesinin 37. yıl dönümü kutlanıyor.



Devlet Başkanı Robert Mugabe, yaptığı açıklamada, "Kurtuluş günümüzün 37'nci yılını kutlarım. Siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakmalı ve birbirimize destek olmalıyız." ifadelerini kullandı.



Zimbabve İslamı Bilgilendirme Merkezi Direktörü Adem Vidi Wadi de AA muhabirine, "Zimbabveliler olarak 18 Nisan 1980 tarihinde bağımsızlığımızı İngiliz kökenli yöneticilerden geri aldık. Bu tarih ülkenin yönetiminin, Avrupa kökenli beyazlardan gerçek Zimbabvelilere geçtiği gündür." değerlendirmesinde bulundu.



Bağımsızlık günü dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.