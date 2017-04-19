Zimbabve'de Muhalefet Mugabe'ye Karşı Birleşti

Zimbabve'de gelecek sene yapılacak genel seçimlerde ülkenin iki büyük muhalefet partisi, iktidarda olan Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesine (ZANU-PF) karşı birleşme kararı aldıklarını bildirdi.



Demokratik Değişim Hareketi Partisi (MDC-T) lideri Morgan Tsvangirai ve Halk Partisi (NPP) lideri ve eski devlet başkanı yardımcısı Joice Mujuru mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, gelecek sene yapılacak seçimlere birlikte katılacaklarını açıkladı.



Zimbabve'de 37 yıldır iktidarda olan 93 yaşındaki Robert Mugabe, kötüleşen ekonomi, yolsuzluk iddiaları ve insan hakları ihlallerine dair eleştiri ve suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.



Son dönemde ekonomik ve siyasi problemlerden kaynaklanan protesto gösterilerine sahne olan ülkede muhalifler Mugabe'nin görevi bırakmasını talep ediyor.