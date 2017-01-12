Zimbabve'de İçinde Altın Taşıyan Uçak Düştü

Zimbabve'de yaklaşık 1 milyon dolar değerinde altın taşıyan küçük uçağın düştüğü bildirildi. Uçakta bulunan iki kişi sağ kurtuldu.

BAŞKENT HARARE'YE GİDİYORDU

Polis sözcüsü Charity Charamba, Bulawayo'dan başkent Harare'ye giden uçağın düştüğünü açıkladı.

2 KİŞİ VE ALTINLAR KURTARILDI

Uçakta bulunan iki kişinin ve altının kurtarıldığını söyleyen Charamba, kurtarılanlardan birinin ufak sıyrıklar aldığını söyledi.

MOTORDAKİ ARIZAYI BİLDİRMEK İÇİN İMDAT ÇAĞRISI YAPTI

Sivil havacılık yetkilileri, pilotun, Bulawayo'daki hava ekipleriyle bağlantısını kaybetmeden önce motordaki arızayı bildirmek için imdat çağrısı yaptığını ifade etti.