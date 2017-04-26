Zile'de 1 Ton Atık Pil Toplandı

Zile ilçesinde, Zile Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından bir süre önce başlatılan kampanyada 1 ton atık pil toplandı.



Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Belediye binası önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilçe geneli okullarda bir süre önce atık pil toplama kampanyası başlattıklarını söyledi.



Kampanyaya öğrencilerin ilgi gösterdiğini anlatan Vidinel, "Çevremiz bize emanettir, bu emanete sahip çıkarak gelecek nesillerimize daha temiz, sağlıklı bir dünya bırakmak bizim boynumuzun borcudur. Bu nedenle ağaç yaşken eğilir diyerek öncelikle öğrencilerimizi bilinçlendiriyor ve bu tür projelere her zaman destek veriyoruz. Yaptığımız bu kampanya kapsamında öğrencilerimize hem geri dönüşüm bilinci aşılanırken hem de bisiklet kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



Daha sonra Vidinel tarafından en çok atık pil toplayarak ilk üçe giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.