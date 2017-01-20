Zil Çaldı Aile İçin Yakınlaşma Vakti

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Aydan Erenel tatilin iyi bir fırsat olarak değerlendirilmesi için ailelere tavsiyelerde bulundu. Dr. Erenel şunları söyledi; "Çocukların sabırsızlıkla bekledikleri okul tatili yaklaştı ve aileler bu zamanı kaliteli bir şekilde nasıl dolduracaklarını düşünmeye başladılar.

Tatiller ailelerin çocukları ile daha fazla zaman geçirmeleri ve çocukları ile olumlu iletişim ve ilişki oluşturmaları için bir fırsattır. Birçok aile aktivite düşünmek ve çocuklarını eğlendirmek için seçenek bulma konusunda zorlandıkları için tatil dönemlerini stresli bulabilir. Bu günlerde meşgul olan ve fazla zaman ayıramayan aileler kaliteli zaman geçirmek için çocuklarıyla birlikte yemek yapabilir, film izleyebilirler.

Hatta kimi zaman sadece yapılan sohbetler bile yakınlaşma için yeterli olacaktır. Ebeveynlerin bu noktada dikkat etmesi gereken önemli nokta, sadece konuşan taraf olmaktan öte iyi bir dinleyici olmayı bilmektir. Bu durum çocuklara iletişimi başlatabilme ve sürdürme becerisinin gelişiminde katkı sağlayacaktır.

Çocuğunuzla yaptığınız sohbetler sırasında onun merak ve ilgisini artırmak için neden ve nasıl sorularını daha sık sorun. Bu sorular çocukların düşünce ve duygularını ifade etmelerine yardımcı olacaktır. Olumlu duyguların yanı sıra olumsuz duyguların konuşulmasına fırsat verin. Bu, aranızdaki güveni inşa etmeye yardımcı olacaktır.

Son olarak birlikte yapılan aktiviteler ve geçirilen eğlenceli zamanların yanı sıra akademik alanlardaki başarının güçlenmesi ve devam etmesi için gerekli çalışmaların yapılması unutulmamalıdır."