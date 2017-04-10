Zikte aşireti "Evet" diyecek



BİNGÖL - Bingöl'de 15 binden fazla nüfusa sahip olan Zikte aşiretinin lideri Kazım Ataoğlu, düzenlediği mitingle 16 Nisan referandum da 'Evet' diyeceklerini açıkladı.

Bingöl'ün en kalabalık aşiretlerinden olan Zikte aşireti, Genç ilçesinde 'evet mitingi' düzenledi. Düzenlenen mitinge büyük ilgi gösteren aşiret üyeleri ellerinde Türk bayrakları ve evet bayraklarıyla tören alanını doldurdu. İstasyon Caddesi üzerinde düzenlenen ve bin 500'den fazla kişinin katıldığı mitingde konuşan Zikte aşireti lideri Kazım Ataoğlu, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandum unda evet oyu kullanacaklarını söyledi.

Genç'in Kulp, Lice ve Hani'nin bitişiğinde olan bir ilçe olduğunu ifade eden Ataoğlu, "Tarihi olan bir ilçedir. Biz Genç meydanında ne kadar çok Türk bayrağını ve evet bayrağını dalgalandırırsak bu bizim ve ilçemiz için büyük bir şan şeref olur" dedi.

Doğu ve Güneydoğu'da aşiretlerin birbirlerine yakın durarak, referandum da evet oyu kullanacağına inandığını belirten Ataoğlu,"Bu çift başlılık 12 Eylül anayasasıyla başladı sonra AK Parti hükümeti döneminde bakıldı ki iki başlılık ve 2 yetkili adamla bu iş olmaz. Siz 2 şoförle bir arabayı sürebilir misiniz. Tabi ki süremezsiniz. AK Parti'nin istediği güçlü bir lider olsun. Bu ya başbakan olur yada cumhurbaşkanı olur ve sonunda Cumhurbaşkanlığı sistemine karar verildi. Parlamentodan MHP'ninde desteği alınarak halk oylamasına sunuldu. Bizde şimdi sandığa gidip daha güçlü bir Türkiye için evet diyeceğiz" diye konuştu.