Zihinsel Engelliler ve Suriyeli Çocuklar Için Yardım Etkinliği - Manisa

Manisa'da Zihinsel Engellileri Eğitme ve Koruma Derneği tarafından dernek üyeleri ve Suriyeli çocuklar yararına yardım etkinliği düzenlendi.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Kardeş Payı Projesi kapsamında Manisa Polisevi'nde düzenlenen yemeğe eşiyle birlikte katılarak destek verdi.



Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Rabia Keskin, 1998 yılında kurulan derneğin bir hayırseverin bağışladığı arsa üzerine Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Okulu kurduğunu belirtti.



Manisa Organize Sanayi Bölgesi ile yaptıkları görüşmelerle "Zihinsel Engelliler Korumalı İş Yeri (ZEKİ)" projesini hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Keskin, zihinsel engellilerin hayırseverlerin ilgisini beklediğini kaydetti.



Keskin, düzenlenen yemek organizasyonundan elde edilen yaklaşık 5 bin liralık gelirin yarısının dernek yararına, diğer yarısının ise Suriyeli çocuklar yararına kullanılacağını sözlerine ekledi.