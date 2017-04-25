Zihinsel Engelli Öğrencilerden Halk Oyunları Gösterisi

BOLU'da, 'Nisan Dünya Otizm Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, zihinsel engelli öğrencilerin işaret diliyle söylediği şarkı ve halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi.



Bolu Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı işbirliğinde, 'Otizmin fardındayız, onların yanındayız' sloganıyla Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, engelli öğrencilerin aileleri, öğrenciler, öğretmenler katıldı. Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, engellilerin temel haklarının verilmesi, sosyal güvencelerinin sağlanması için devletin tüm kurumlarıyla üzerine düşen görevi yaptığını söyleyerek, "Artık bu konular ülkemiz gündeminde tartışılmayacaktır. Bundan sonraki süreçte engellilik nedenleri araştırılacak, ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılacak, geliştirilecek çalışmalarla engellilerimiz ve ailesi bilinçlendirilerek rehabilitasyon programlarına daha da önem verilecektir. Böylece hepimizin hayal ettiği entagrasyon süreci tamamlanmış olacaktır" dedi.



Konuşmaların ardından engelli öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundu. Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda eğitim gören zihinsel engelli öğrencilerin, 'asker' ve 'balıkçı' temalı müzikal gösterileri de içeren halk oyunları gösterisi ilgi gördü. Öğrencilerin, Karadeniz yöresi folklor oyununu oyarken yaşadıkları mutluluk yüzlerine yansıdı. Aynı öğrenciler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü özel öğrenciler halk oyunları ekibinin gösterisi ardından tekrar sahneye çıktı. Öğrenciler, bu kez de 'Sev kardeşim' şarkısını işaret diliyle söyledi ve ayakta alkışlandı. Şiirlerin okunduğu etkinlik dans gösterileriyle sona erdi.



- Bolu