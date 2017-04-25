Zihinsel Engelli Müjdat Kurt Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, güleryüzlü, yardımsever ve sempatik tavırlarıyla 7'den 77'ye herkesin sevgilisi olan 43 yaşındaki zihinsel engelli Müjdat Kurt'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.



Her zaman gülen yüzü, saygılı ve sempatik hareketleri ve yardımsever kişiliğiyle ilçe halkının gönlünde taht kuran Müjdat Kurt'un cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan alınarak, önce Ayvalık Belediyesi'ne ait Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bulunan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi'ne ait iş atölyesine getirildi. Kültür Merkezi'ndeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, iş atölyesindeki kursiyer engellilerin gözyaşları arasında cenaze aracına bindirilen cenaze daha sonra evinin ve çalıştığı işyerinin önünde yapılan mini törenlerin ardından Çınarlı Camii'ne getirildi. Birlik Ortopedik Engelliler Derneği bünyesindeki iş atölyesinde kursiyer olan Müjdat Kurt'un cenazesi, Çınarlı Camii de kılınan ikindi namazının ardından Ayvalık Kabristanı'nda yüzlerce seveninin gözyaşları arasında toprağa verildi.



Annesi Fatma Kurt'un sinir krizi geçirdiği gözlenen cenazede; Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri; Dilek Saraçoğlu, Şakir Sakarya, Muhittin Tüfekçi, BOED yöneticileri, Ayvalık Zihinsel Engelliler Derneği yöneticileri, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Eski Genel Başkan Yardımcısı Ömer Uğur, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu eski Genel Başkanı Hamdi Atay, Engelsiz Türkiye Partisi eski Genel Başkanı Muharrem Parmaksız ve ilçenin her kesiminden yüzlerce vatandaş hazır bulundu. - BALIKESİR