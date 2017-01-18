12 Yaşındaki Kız, Okul Müdürü ve Üç Öğretmenin Toplu Tecavüzüne Uğradı

Hindistan'ın Bihar eyaletinin Jehanabad ilçesine bağlı Kako kasabasında, iddiaya göre zihinsel engelli 12 yaşındaki kız çocuğuna okul müdürü Aju Ahmed ve üç öğretmen toplu şekilde tecavüz etti. Rajkiya Madhya Vidyalaya adlı aynı okulda beden eğitimi öğretmeni olan annenin, bakacak kimsesi olmadığı için çocuğunu okula getirdiği açıklandı. Indian Express'e konuşan yalnız anne: "O benim tek çocuğum ve zihinsel engelli bir çocuk. Evde ona bakacak kimse olmadığı için, onu da yanımda okula getirdim." sözlerini dile getirdi.

KÜÇÜK KIZI, OKUL BİNASININ ÇATI KATINA GÖTÜRMÜŞLER

Polis sözcüsü P. K. Srivastava, Kako Ortaokulu'nda geçen pazar günü yaşanan iğrenç tecavüz olayında müdür Aju Ahmed ve Atul Rahman, Abdul Bari, M. Shakaut adlı öğretmenlerin 12 yaşındaki adı açıklanmayan kız çocuğunu okul binasının çatısına götürdüğünü, dehşete düşüren suçu işlediklerini açıkladı. Aynı okulda öğretmen olan annenin, kızını baygın ve üstü başı dağınık halde çatıda bulduğu polis kayıtlarında yer aldı. Zanlıların olay sonrasında kayıplara karıştığı ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.

YOĞUN BAKIMDA OLAN KÜÇÜK KIZIN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Ağır şekilde kanaması olan küçük kız Patna Medical College Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorlarca yapılan açıklamada küçük kızın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Küçük kızının iyileşmesini umduğunu söyleyen anne, adaletin yerini bulması için elinden geleni yapacağını kaydetti.